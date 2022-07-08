İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Doğru beslenmeyle bayramı sağlıklı geçirin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Doğru beslenmeyle bayramı sağlıklı geçirin"

İHA

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Doğru beslenmeyle bayramı sağlıklı geçirin"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Özellikle bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban bayramında; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir” dedi.
Bayram geleneklerinden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı arttığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Özellikle bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban bayramında; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir” dedi.
Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açtığını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Etler iyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminleri de içermelerine rağmen C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Ayrıca besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir” şeklinde konuştu.
En az 75 derecede pişirin
Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemesi gerektiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Ayrıca etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır” diye konuştu.
Oda ısısında çözmeyin
Kesilen etlerin korunması ve saklanması insan sağlığı açısından çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta 2 derecede birkaç hafta, 18 derece derin dondurucuda ise 34 ay süreyle saklanabilir. Etlerin, oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle ...
Yoldan çıkan otomobilin havalanıp takla attığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobilin havalanıp takla attığı anlar ...
UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı
YEREL HABERLER UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı
Sağlık çalışanları şiddeti kınadı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları şiddeti kınadı
Eti salata veya sebzeyle tüketin
YEREL HABERLER Eti salata veya sebzeyle tüketin
Altın Karagöz Gürcistan’ın
YEREL HABERLER Altın Karagöz Gürcistan’ın
Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile ...
105 yaşındaki Fikriye ve 97 yaşındaki Fatma Nine'nin Erdoğan sevgisi Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Gölyazı köyüne giden Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yaşlı kadınların sevgi gösterisiyle karşılandı Milletvekili Esgin'e seçimin ne zaman yapılacağını soran yaşlı kadınlar, "Ölmeden önce Erdoğan'a bir kez daha oy verelim" dediler
YEREL HABERLER 105 yaşındaki Fikriye ve 97 yaşındaki Fatma Nine'nin ...
Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu
YEREL HABERLER Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası ...
Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte yaşanan tehlike anlar kameralarda
Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya ...
Yenişehir’e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak
YEREL HABERLER Yenişehir’e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 ...
Halk otobüsü ile çarpışan ekmek dağıtım aracının sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Halk otobüsü ile çarpışan ekmek dağıtım aracının ...
Hurdalık deposunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Hurdalık deposunda ölü bulundu
Bursa'da hurdalıkta cinayet
YEREL HABERLER Bursa'da hurdalıkta cinayet
Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Mudanya kavşağında trafik düzenlemesi
Nikah memuru kendi oğlunun nikahını kıydı "Hayatımda kıydığım en anlamlı nikah bu oldu"
YEREL HABERLER Nikah memuru kendi oğlunun nikahını kıydı "Hayatımda ...
AK Teşkilatlar bayramın ikinci günü bayramlaşacak
YEREL HABERLER AK Teşkilatlar bayramın ikinci günü bayramlaşacak
Balgöç Başkanı Balkan'dan birlik beraberlik çağrısı... BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan: "Camiamızın birlik ve beraberliği için çalışacağız"
YEREL HABERLER Balgöç Başkanı Balkan'dan birlik beraberlik çağrısı... ...
İnegöl'de 82 plaka akımı başladı
YEREL HABERLER İnegöl'de 82 plaka akımı başladı
Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte ...
Gemlik’te kentsel dönüşümde ön uzlaşmalar sürüyor
YEREL HABERLER Gemlik’te kentsel dönüşümde ön uzlaşmalar sürüyor
İnegöllülerin beklediği festival başlıyor
YEREL HABERLER İnegöllülerin beklediği festival başlıyor
Osmangazi’de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu
YEREL HABERLER Osmangazi’de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.