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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu İsabey yolu bayram öncesi hizmette

İHA

Gürsu İsabey yolu bayram öncesi hizmette

Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’ni ilçe merkezine bağlayan İsabey yolu, yapılan genişletme ve kaldırım çalışmasıyla daha güvenli ve konforlu olarak, bayram öncesinde Gürsuluların hizmetine sunuldu.
Gürsulular’ın yaya olarak da yoğun kullandığı İsabey yolu, Gürsu Belediyesi’nce yapılan çalışmalar çerçevesinde genişletilerek oluşturulan kaldırımla, hem araç hem yaya trafiği açısından rahatlatılmış oldu.
“Gelişen ve değişen Gürsu’muza yakışacak konfora kavuşturduğumuz İsabey yolumuzdaki çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, yolumuzu bayram öncesi hizmete sunduk” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Vatandaşlarımızın yaya olarak da yoğun kullandığı İsabey yolumuzu, iki taraflı genişleterek, hem yayalarımız hem araçlar için daha rahat ve güvenle kullanılabilecek konfora kavuşturduk. Gürsu’muzun merkeziyle Yenidoğan Mahallemizi bağlayan, ilçemizin merkezinde ancak yerleşim alanları ve tarım arazileri arasında yer alan İsabey yolumuz, oluşturduğumuz kaldırım alanıyla artık hemşehrilerimiz için daha güvenli hale geldi. Yolumuzun genişletilmesi için fedakarlık ederek tarlalarından pay veren tarla sahibi vatandaşlarımız da özellikle teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden yaptığımız çalışmalarla yenilediğimiz İsabey yolumuzun Gürsu’muza,Yenidoğan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Çalışmalar yapılmadan önce yolun darlığından, araçların yol kenarlarındaki ağaçlara sürterek geçmek zorunda kaldığından, yaya olarak yolda yürümenin zorluğundan bahseden vatandaşlar, yapılan çalışmalar sonrasında, yolun genişliği ve konforundan çok memnun olduklarını dile getirirken, çalışma için Gürsu Belediyesi’ne ve yolun genişletilmesinde tarlalarından pay veren tarla sahiplerine teşekkür ettiler.
Yenidoğan Mahallesi’ni Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi’ne bağlayan 600 metrelik İsabey yolu, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla daha konforlu olarak ilçe halkının hizmetine sunuldu.

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