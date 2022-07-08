Bursa'da mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz çiçek

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamitler Mezarlığı’nda ziyaretçilere 25 kasa çiçek dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Bursalılara ücretsiz çiçek dağıttı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri üzerine özenle dikti. Bayram öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden vatandaşlar, mezarlıkların temizlenmesinin de kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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