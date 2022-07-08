Bursaspor’da kombineler 1 Ağustos’ta çıkıyor

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Bursaspor Kulübü, kombinelerin 1 Ağustos’ta çıkacağını duyurdu. Kombine fiyatları 400 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da kombine fiyatları belli oldu. 1 Ağustos’ta satışa çıkacak kombinelerin fiyatları 400 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. İşte yeşilbeyazlıların belirlediği fiyatlar; “Kale Arkası Tribünü: 400 TL, Doğu Üst Tribünü: 750 TL, Doğu Alt Tribünü: 900 TL, Batı Alt Tribünü: 1.500 TL, VIP Tribünü: 2.000 TL, 1963 Tribünü: 3.500 TL”

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