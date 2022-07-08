Bursa'da helikopter destekli trafik denetimi

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla 472 farklı noktada denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak düzenlenen denetimlerde helikopter kullanılarak sürücüler, havadan da denetlendi. 1386 personelle 572 noktada yapılan uygulamada Bursa´yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara´ya bağlayan karayolları denetlendi. Helikopterli denetimde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı. Bursa genelinde trafik yoğunluğunun olmadığı gözlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-07-08 21:09:35
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