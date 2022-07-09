Erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kaybolan Ukrayna uyruklu kadın, 4 saat sonra bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kaybolan Ukrayna uyruklu kadın, 4 saat sonra bulundu

DHA

Erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kaybolan Ukrayna uyruklu kadın, 4 saat sonra bulundu


Mehmet İNAN /BURSA, (DHA)BURSA Demirtaş Barajı'nda ormanlık alanda erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinirlenip ayrılan Ukrayna vatandaşı Lilia İçevenko (32), arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat sonra bulundu.Olay saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşı Turgay Ç. (36) ile Çim Kayağı Tesisleri mevkiine konuşmak için gelen Lilia İçevenko, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen İçevenko, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Bir süre kız arkadaşını bekleyen Turgay Ç., İçevenko'nun gelmemesi üzerine arkadaşını aramaya başladı. İçevenko'yu bulamayan Turgay Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, AFAD, NAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Lilia İçevenko'yu Demirtaş Barajı'nın kenarında buldu.Sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmeyen Lilia İçevenko, arkadaşıyla tartıştıktan sonra moralinin bozulduğunu bu nedenle arkadaşının yanından ayrıldığını belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-07-09 02:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da müstakil evde korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da müstakil evde korkutan yangın
Bursa'da helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da helikopter destekli trafik denetimi
Bursaspor’da kombineler 1 Ağustos’ta çıkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da kombineler 1 Ağustos’ta çıkıyor
Hurda sattıkları iş yeri sahibini, 3 bin lira için öldürmüşler
YEREL HABERLER Hurda sattıkları iş yeri sahibini, 3 bin lira için ...
Bursa'da mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz çiçek
YEREL HABERLER Bursa'da mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz çiçek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor
Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü
YEREL HABERLER Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü
Bursa'da şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli yağış uyarısı
Bursa'da vatandaşlar yaralı kadının kızına telefonda moral verdi
YEREL HABERLER Bursa'da vatandaşlar yaralı kadının kızına telefonda ...
Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor
YEREL HABERLER Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor
Gürsu İsabey yolu bayram öncesi hizmette
YEREL HABERLER Gürsu İsabey yolu bayram öncesi hizmette
Kazada yaralandı, telefonda kızını sakinleştirmeye çalıştı
YEREL HABERLER Kazada yaralandı, telefonda kızını sakinleştirmeye ...
Bursa Büyükşehir ailesi bayramlaştı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir ailesi bayramlaştı
Başkan Dündar personelle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Dündar personelle bayramlaştı
Bursa'da ihtiyaç sahibi 25 bin aileye destek çeki dağıtıldı
YEREL HABERLER Bursa'da ihtiyaç sahibi 25 bin aileye destek çeki ...
'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER 'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 ...
Tuğbey Akgün: "Bursaspor'dan maalesef ayrılıyorum"
YEREL HABERLER Tuğbey Akgün: "Bursaspor'dan maalesef ayrılıyorum"
(Özel) Şehitlikte hüzünlü bayram Kardeşi ve 2 kuzenini şehit veren ablanın acı bayramı ''Ben kardeşimi yıllar önce, 2 kuzenimi de Afrin Zeytin Dalı Harekâtında şehit verdim. Allah herkese sabırlar versin, çok zor'' Oğlunu 29 yıl önce çatışmada kaybeden Sabahat anne; ''Oğlum olsaydı ağlamazdım. Şimdi kendi kendime konuşuyorum kimse duymuyor''
YEREL HABERLER (Özel) Şehitlikte hüzünlü bayram Kardeşi ve 2 ...
Mustafakemalpaşa’ya 3. etap TOKİ müjdesi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’ya 3. etap TOKİ müjdesi
Bursa'nın tarihi çarşısında çifte bayram
YEREL HABERLER Bursa'nın tarihi çarşısında çifte bayram
Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil karşı şeride geçip devrildi; kaza kamerada
YEREL HABERLER Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil karşı şeride ...
İnegöl Belediye personeline sağlıklı yaşam eğitimi
YEREL HABERLER İnegöl Belediye personeline sağlıklı yaşam eğitimi
Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle ...
Yoldan çıkan otomobilin havalanıp takla attığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobilin havalanıp takla attığı anlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.