Babaanne acısıyla Bursa'da konser verdi

Bursa’da konseri öncesinde babaannesinin vefat haberini alan Tuğçe Kandemir, yaşadığı zorluğa rağmen sahneye çıktı. Bursalılara unutulmaz bir konser gerçekleştiren Kandemir, “Dik durabilmek için çok savaş verdim. Umarım başarılı olmuşumdur. Her şeye rağmen alanı dolduran binlerce güzel yüreği eğlendirebilmek için elimden geleni yaptım. Acımı bilmeden benimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

Aşk ve hüzünle söylediği şarkılar ile gönüllere dokunan şarkıcı ve söz yazarı Tuğçe Kandemir, Bursalılar ile buluştu.

Orhaneli 29. Karagöz Yaban Mersini, Ahududu, Çilek ve Kiraz Festivali’nde sahneye çıkan Kandemir, performansıyla bir kez daha büyüledi. Alanı dolduran binlerce hayranını selamlayan genç şarkıcı, dillerden düşmeyen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Sıklıkla dinlenilen ‘Ah Ellerim Kırılaydı’ adlı şarkısıyla coşkuyu artıran Kandemir, sevenlerine keyif dolu bir konser sundu.

'Sahne öncesi vefat haberini aldı'

Tuğçe Kandemir için, Orhaneli’deki konserin özel bir anlamı vardı. Konser öncesinde babaannesinin vefat haberini alan Kandemir, yaşadığı zorluğa rağmen sahneye adımını attı. İçinde bulduğu duygusal anlara karşın sahnesinde dik duruşunu ve güçlülüğünü koruyan Kandemir, unutulmaz bir performansa da imza atarak, sevenlerinin bir kez daha hayranlığını kazandı.

'Dik durabilmek için çok savaş verdim'

Kandemir, bu özel anlara ilişkin “Hayatımın en zorlu konserlerinden biriydi Orhaneli. Konser öncesi babaannemin vefat haberini alıp, her şeye rağmen alanı dolduran binlerce güzel yüreği eğlendirebilmek için elimden geleni yaptım. Dik durabilmek için çok savaş verdim. Umarım başarılı olmuşumdur. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Acımı bilmeden benimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

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