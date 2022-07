Bursalılar bayramı Koray Avcı ile karşıladı

Kendine has yorumu ve tarzıyla gönüllerde taht kuran Koray Avcı, dün akşam Bursa’da sevenleriyle buluştu. Arefe günü Bursa’da sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Avcı, kendisini dinlemeye gelen herkese teşekkür ederek bayramını kutladı.

'Adaletin Bu mu Dünya?' adlı şarkıyla izleyicileri selamlayan Avcı, geçmişten bugüne Türk müziğine damga vurmuş eserlerle konsere devam etti. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi eksik etmeyen başarılı şarkıcı, "Beni ilk kez izlemeye gelenler bilmezler. Benim sahnem çok ağır ve uzun olur. Neşet Ertaş'ından Ahmet Kaya'sına, Aşık Veysel'inden Pir Sultan Abdal'ına kadar ağır misafirlerim var" dedi. Büyük alkış alan Koray Avcı, usta sanatçıları da anmış oldu.

'Hikayemi yazdığım hayatın şarkılarını okuyorum'

Konserde şiirle olan bağına da dikkat çeken şarkıcı, "Şiir yazmayı biliyor muyum; bilmiyorum ama yazmayı seviyorum. Şunu iyi biliyorum; Yazdığım şiirler yaşadığım aşklara değil, tanıştığım dostlarıma armağan olsun" dedi. Sezen Aksu'nun 'Seni Kimler Aldı' adlı şarkısını da söyleyen Avcı, özellikle çocukluğunda çıktığı her yolda bir Sezen Aksu şarkısına denk geldiğini dile getirerek, "Ben büyük şehirleri anlatmayı sevmem ancak bildiğim tek bir şey var; bende her şehrin bir şarkısı varmış çocukluğumda. Unutmayın; Ben bilinen şarkıları okumuyorum, hikayemi yazdığım hayatın şarkılarını okuyorum" ifadelerini kullandı.

Sahnede yaklaşık 2 saat kalan Koray Avcı, izleyicilerin coşkusunu görünce, "Her gün Bursa'da konser verebilirim" dedi.

