Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası

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Abdulsamet UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA'da, at yarışları sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle piste girenler arasında kavga çıktı. Taraflar, birbirlerine tekme ve tokatla saldırdı.

Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu'nda 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar da birbirlerine tekmetokat saldırdı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ayırdığı taraflar, bölgeden uzaklaştırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulsamet UĞUR

2022-07-09 09:27:17



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