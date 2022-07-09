Bursa’da acemi kasaplar hastanelere akın etti

Bursa’da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini kesince hastanelerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar gerek ambulans ile gerekse özel araçları ile hastanelere geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazı vatandaşların kendileri keserken bazı vatandaşlarda arkadaşlarının acemilikleri yüzünden kesildiklerini söyledi.



"Yanımdaki acemi kasaplar yüzünden kendimi kestim"

Arkadaşlarının acemi kasaplığı yüzünden yaralandığını söyleyen Ziyattin Aydemir, ‘Yıllardır kurban keserim şimdiye kadar hiçbir şey olmamıştı. Ama bugün yanımdaki acemi kasaplar yüzünden kendimi yaraladım. Bu sene yanımdaki acemi kasap arkadaşlarım yüzünden bir şansızlık oldu. İşaret parmağım bayağı bir kesildi. Hastanede dikiş attılar parmağıma şimdide iyiyim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.