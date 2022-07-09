Aktaş, yabancı öğrencilerle kahvaltıda buluştu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da Kurban Bayramı heyecanı başlarken, bayram namazını Ulu Camii’de kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra Bursa’da öğrenim gören yabancı öğrencilerle kahvaltıda buluştu.

Bursa’da vatandaşlar Kurban Bayramı’nı tarihi camilere akın ederek karşıladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Ulu Camii’de bayram namazını kıldı. Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Canbolat, tüm Bursalıların ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Bayramın birlik ve dirliğimize vesile olmasını dileyen Canbolat, herkesin sağlık ve huzur içerisinde ailesiyle, yetimlerle ve fakirlerle birlikte bayram geçirmesini temenni etti.

Başkan Alinur Aktaş da tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Kurban ibadeti yerine getirilirken vatandaşların atıklar konusunda duyarlı ve dikkatli davranmasını isteyen Başkan Aktaş, herkesin sıkıntısız ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.

Yabancı öğrencilerle kahvaltı

Başkan Alinur Aktaş daha sonra eşi Sevinç Aktaş ve çocuklarıyla birlikte farklı ülkelerden gelerek Bursa’da öğrenim gören yabancı öğrencilerle bayram kahvaltısında buluştu. Öğrencilerle ülkeleri ve eğitim durumları hakkında sohbet eden Başkan Aktaş, öğrencilik anılarını da gençlerle paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, öğrenciler keman çalarak Türk şarkılarını da seslendirdi. Tüm öğrencilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Alinur Aktaş, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Bursa’da eğitim gören yabancı öğrencilerle kahvaltıda biraraya geldik. Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere başarılar diliyorum. Bir nebze de olsa onlara kalabalık aile ortamındaki bayram coşkusunu yaşatmak istedik. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Azerbaycanlı Yagut Naghıyeva ve Türkmenistanlı Ogulnar Nurlyyeva, bayram sabahı kendilerini ağırlayan Başkan Alinur Aktaş ile güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek teşekkür etti.

Kahvaltının sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından misafir öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

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