Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kent genelinde etkisini gösteren fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yeniceköy Mahallesinde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesinde ise çöp konteynerleri suya kapıldı. Cerrah Mahallesinde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-07-09 18:27:36



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