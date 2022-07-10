Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.

Gece 02.00'dan başlayıp 19.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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