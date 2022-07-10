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Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İHA

Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Bursa’da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.
Mudanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Art arda çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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