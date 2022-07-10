Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Bursa’da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.

Mudanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Art arda çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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