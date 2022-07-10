Yunuslardan Gemlik Körfezi'nde görsel şölen

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Bursa'nın sahil şeridi Gemlik Körfezi'nde yunusların görsel şöleni büyüledi. Dron ile çekilen görüntülerde bir grup yunusun keyifli anları tebessüm ettirdi.

Gemlik ilçesi Narlı sahillerine kadar avlanmaya gelen yunuslar, görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 10'a yakın yunusun birbirleriyle yaşadığı keyifli anları Çağlar Özdemir tarafından dronla kaydedildi. 'Denizedairherşey' tarafından sosyal medyada paylaşılan yunusların sevimli hareketleri, yüzlerce kişi tarafından izlendi.

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