Yemek bulamayan domuz sürüsü köye indi

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Bursa'da köye inerek yemek arayan domuz sürüsü, daha sonra gözden kaybolarak ormanlık alana girdi.

Orhaneli ilçesine bağlı Çınarcık köyünde yemek bulamayan domuz sürüsü köye inerek yemek aradı. Çöp konteynerlerinde bir süre yemek arayan domuz sürüsü daha sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.

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