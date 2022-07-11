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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru çaldılar

İHA

Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru çaldılar

Bursa'da 2 şüpheli pazar arabasına klima motoru koyarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli klima motorunu gözüne kestirdi. Bir süre doğru zamanı kollayan şüpheliler, klima motorunu bulunduğu yerden sökerek pazar arabasına koyarak kayıplara karıştılar.
Sabah klimayı açan kişi, çalışmayınca ne olduğunu anlamak için dışarı baktığında gözlerine inanamadı. Klima motorunu yerinde göremeyen sahibi, olayı polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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