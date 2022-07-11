Motosikletin üstüne uzanarak giden genç, ölüme davetiye çıkardı

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Bursa'da motosikletin üstüne uzanan genç, ölüme davetiye çıkardı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin üstüne uzanarak giden genci görenler şaşkına döndü. Kendi canını hiçe sayan genci gören başka bir sürücü bu anları cep telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

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