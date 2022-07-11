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Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar Yüz yıllardır süren gelenek onları gören kaçıyor Ellerinde baltalar yüzlerinde maskeler gören korktu

İHA

Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar Yüz yıllardır süren gelenek onları gören kaçıyor Ellerinde baltalar yüzlerinde maskeler gören korktu

Bursa'da 200 yıldır süren gelenek, her kurban bayramında kestikleri hayvanların derilerini giyip insanları korkutuyorlar.
Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor. Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alarak köydeki herkesi tek tek korkutuyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor. Alabaş kıyafeti giyen köyün gençleri köyde toplanan herkesi tek tek korkuttu. Özelikle kadın ve çocuklar korkutucu hayvana benzeyen kişileri karşısında görünce büyük korku yaşadı. Bu gelenek Şehriman köyü sakinleri tarafından yılda 1 kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor.
Atalarından kalan bu geleneği günümüzde de yaşattıklarını ifade eden Şehriman sakinleri, "Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Atalarımız bu kıyafetleri giyerek düşmana korku salmışlar bizde onların kılığına girerek bu geleneği günümüzde yaşatıyoruz. Her kurban bayramında kestiğimiz hayvanların derisini üzerimize giyiyoruz. Yüzümüze maske takıp elimize balta ve veya hayvan boynuzu alarak etkinlik için meydanda toplanan kişileri tek tek korkutuyoruz. Bu geleneği yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. Deli adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle bu isimle anılmıştır. Delil ismi verilmesine karşın, cesur ve korkusuzca düşmana atılmaları nedeniyle halk arasında deli olarak anılmışlardır. Deli adını almalarının sebebi gönüllü 2025 yaş arası gençlerden oluşmalarıydı ve savaşlarda ordunun en ön saflarında çarpışmalarıydı.

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