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409 yıllık enstrüman bu müzede sergilenecek ABD’den Müzik Enstrümanları Müzesi’ne değerli bağış

İHA

409 yıllık enstrüman bu müzede sergilenecek ABD’den Müzik Enstrümanları Müzesi’ne değerli bağış

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ne, ABD’nin ilk konservatuarı olan New England Konservatuarı’ndan 52 adet tarihi enstrüman bağışlandı. Eserler arasında Venedik'te 1613 senesinde usta Marco Ricci tarafından yapılmış lüt de onarımın ardından sergilenecek.
Nilüfer Belediyesi ve Sanlıkol ailesinin yoğun çabaları sonucunda 2021 yılı Ağustos ayında açılan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ne ABD’den çok özel bir bağış gerçekleştirildi.
Açıldıktan sonra iki ödüle değer görülen, 300’e yakın enstrümanın bulunduğu ve Bursa’da bir ilk olma özelliği taşıyan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, dünyanın en saygın ve prestij sahibi müzik okullarından biri olan, aynı zamanda ABD’nin ilk konservatuarı olma özelliği taşıyan New England Konservatuarı’ndan gelen bağışla daha da zenginleşti.
Bağış, New England Konservatuarı Müzik Tarihi ve Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi olan ve New England Konservatuarı'nda Kültürlerarası Enstitü'nün direktörlüğünü de yapan TürkAmerikalı besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol’un yoğun çabaları sonucunda gerçekleşti. Sanlıkol’un müzenin açılışının ardından fotoğraf ve videoları paylaştığı konservatuar yönetimi, ellerindeki tarihi ve nadide enstrüman koleksiyonu hakkında bilgi verdi. Mehmet Ali Sanlıkol da yönetimden enstrümanları, aynı zamanda proje yönetmeni olduğu Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ne bağışlamalarını istedi ve enstrümanların, hak ettikleri şekilde değerlendirileceklerini ifade etti. Okul yönetimi de Sanlıkol’un hem okulda profesör olması, hem de müzede görev yapıyor olmasını göz önünde bulundurarak 52 adet tarihi enstrümanı Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ne bağışladı.
Mehmet Ali Sanlıkol, değerli enstrümanların Türkiye’ye sevkiyatı konusunda da Kıta Lojistik şirketinin ceo’su Emre Eldener ile irtibat kurarak destek istedi. Kıta Lojistik de bu işi bir sosyal sorumluluk projesi olarak görerek sevkiyatı üstlendi ve enstrümanlar sağlıklı bir şekilde İstanbul’a getirildi. Gümrük işlemlerinin ardından da 52 tarihi enstrüman Bursa’ya taşındı. Müzenin arşivine konulan eserler gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra sergilenecek.
Müzik Enstrümanları Müzesi’nin koleksiyonuna eklenen enstrümanlar arasında, Venedik'te 1613 senesinde usta Marco Ricci tarafından yapılmış 409 senelik bir flüt ile 150 sene önce zamanın Japonya İmparatorluğu tarafından bizzat New England Konservatuarı’nın kurucusu Eben Tourjee’ye bağışlanmış olan tarihi ve nadide parçalar yer alıyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Geçtiğimiz ağustos ayında bu müzeyi açtık ve 300’e yakın enstrüman sergileniyor. Bursa’da bu anlamda ilk müzemiz. Bu müze, Tarihi Kentler Birliği tarafından da jüri özel ödülüne layık görüldü. Hatta bir yıl içinde iki ödül aldı. Farklı enstrümanların burada görüp seslerini duyabiliyorsunuz. Akademisyen ve ünlü müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol’un bizlere sürekli destekleri devam ediyor. New England Konservatuarı’ndan bize 52 parça yeni enstrümanların bağışlanmasında da kendisini büyük emekleri oldu. Buradaki enstrüman sayısı da günden güne artacak. Müzemiz ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor”

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