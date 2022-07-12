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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikoteknik özel güvenlikçilere de yapılmalı

İHA

Psikoteknik özel güvenlikçilere de yapılmalı

Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Silahlısilahsız güvenlik personellerinin işe alım öncesinde ve çalışan personelin de düzenli aralılarda psikoteknik testlerden geçmesi yaşanabilecek olaylar karşısında yararlı olacaktır" diye konuştu.
Son zamanlarda özellikle salgın süreci ile birlikte artan şiddet haberlerin başında sağlık personellerinin karşılaştığına dikkat çeken Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı yaşanan elim olaylar sonucunda 2 sağlık çalışanı çalıştığı kurum içerisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bu olayın hemen ardından bir şiddet haberi de İstanbul Bağcılar da bir çocuk polikliniğinde yaşanmış ve burada da sağlık çalışanı aldığı yumruk darbeleri sonrası yaralanmıştı. İşte bu noktada bir çok ülkede farklı alanlarda kullanılan psikoteknik değerlendirme daha çok faydalanılması gereken yegane unsur olarak ön plana çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.
Psikoteknik değerlendirme testlerinin dünya genelinde bir çok alanda kişiler ve kurumlar tarafından tercih edilmesine rağmen, Türkiye'de çok dikkate alınmadığını ifade eden Kutlu, "Psikoteknik değerlendirme bireylerin kişisel becerilerinin tespit edilmesinin yanı sıra kişinin duygusal denge, sorumluluk duygusu, özdenetim ve öfke kontrolü, maceraperestlik ve heyecan arayışı gibi unsurları verilerle ölçümleyerek risk grubunda olan bireyleri veya risk teşkil edebilecek olayların yaşanmadan öncesinde belirlenmesi hedefiyle ile kullanılabilmektedir. Psikoteknik değerlendirme testlerinin alanı ve çerçevesi genişletilmesi ile birlikte şiddet olaylarının ve kazaların azaltılması mümkündür. Bunun için yetkili bakanlıklarımızın ivedi olarak karar alması, gerekli mevzuat çalışmalarının süratle hayata geçirilmesi önem arz etmektedir" dedi.
Her gün trafiğe katılan yüzlerce sürücü sadece 16 saatlik bir eğitim sonrası ehliyet aldığını belirten Kutlu, "Kişiler psikomotor becerileri ile ilgili hiçbir ölçüm veya değerlendirme yapılmadan sınavı geçmesi halinde trafiğe çıkabilmektedir. Özellikle psikoteknik değerlendirme merkezinde teste giren çok sayıda drift, tehlikeli araç kullanımı ve alkol kullanımı sebebi ile ehliyeti iptal edilen stajyer sürücü mevcuttur. Ehliyeti iptal edilen stajyer sürücülerin yeniden ehliyet kursuna yazılabilmek için bu testlerden geçmeleri gerekmektedir. Oysa ki psikologlar eşliğinde uygulanan psikoteknik testleri ile sürücü adayının sadece araç kullanma becerisine ek olarak dikkat ve refleks becerilerinin ölçümünün yanı sıra duygusal ve bilişsel durumuna ve stres yönetimi, öfke kontrolüne yönelik duygu durum düzeylerini ölçmekte ve bilgi vermektedir. Daha sonrasında psikiyatrik muayeneden geçmesi ile birlikte adayın uygunluğu daha güvenli ve ileride oluşabilecek kazanların önüne geçme aşamasında ve yaşanabilecek şiddet davranışların da engel olmak adına ciddi bir katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.
Yine aynı şekilde motorlu kuryelerin trafikte oluşturduğu yoğunluk göz önüne alındığında bu meslek grubundaki sürücülerin de kesinlikle bu testlere tabii tutulmalarının şart olduğunu ifade eden Kutlu, "Trafikte adeta yarış içerisinde olan bu meslek grubunun öfke kontrolünün ölçümlenmesi, psikomotor becerileri yönünden değerlendirilmesi şarttır. Yine bir diğer meslek kolu olan silahlısilahsız güvenlik personellerinin işe alım öncesinde ve çalışan personelin de düzenli aralılarda bu testlerden geçmesi yaşanabilecek olaylar karşısında personelin yeterliliğinin ölçülmesi adına yararlı olacaktır” dedi.

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