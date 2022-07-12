Trafik kazalarının acı bilançosu Her gün 5 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor Türkiye genelinde Haziran ayında meydana gelen 226 bin 793 kazada 920 kişi hayatını kaybederken, 127 bin 619 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nının 2022 Haziran ayına dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Türkiye genelinde meydana gelen 226 bin 793 kazada 920 kişi hayatını kaybederken, 127 bin 619 kişi yaralandı. Geçtiğimiz Haziran ayında ise vuku bulan 39 bin 747 kazada 25 bin 276 kişi yaralandı, 192 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerdeki vefatların dahil edilmediği resmi verilere göre, Türkiye genelinde her gün 5 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 9 bin 74'ü ‘arkadan çarpma’ sonucu, 16 bin 91'i de 'yayaya çarpma' şeklinde meydana geldi. Kazalardan 88 bin 223'üne sürücü kusurları sebep olurken, bin 524'ü yolcu kusurundan, 414'ü de yoldaki hata sebebiyle meydana geldi. 6 aylık dönemdeki kazalardan 2 bin 620'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 729'u kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

"Bursa'da 6 ayda 31 kişi hayatını kaybetti"

Resmi verilere göre, yılın ilk 6 ayında Ankara'da 39, Bursa'da 31, İstanbul'da 58 ve İzmir'de 34 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 3 bin 312 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 4 bin 598 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bursa'da geçtiğimiz Haziran ayında ise 640 yaralamalı kaza vuku buldu. Bu kazalarda 4 kişi olay yerinde hayatını 4 kaybederken yaralanan 917 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz 6 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 10 milyon 267 bin 990 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Bu cezalardan 8 milyon 417 bin 176'sı güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle kesildi. Ocak Haziran döneminde yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 93 bin 694 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 606 bin 330 araç ise trafikten men edildi. Yılın 6 aylık ödeminde 100 ceza puanını dolduran 3 bin 495 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 5 kez hız limitini aşan 326 sürücüye de gerekli cezalar kesildi.

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