Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü hemen otomobili yol kenarına çekerek canını zor kurtardı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Biranda alevlerin yükseldiği otomobilden sürücü yol kenarına çekerek canını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.