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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa milyonluk lüks yat karaya oturdu

İHA

Bursa milyonluk lüks yat karaya oturdu

Bursa’da bilinmeyen sebepten dolayı karaya oturan lüks yatta büyük hasar oluştu.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat karaya oturdu. Batma tehlikesi olan yat, yan durarak öylece kaldı. Vinç ve kepçe yardımıyla kurtarılan yatta büyük maddi hasar meydana geldi. O anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.
Yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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