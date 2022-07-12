Bursa ekonomisine sulama ile katkı

Bursa'da 15 Mayıs tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 642 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 2022 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 559 milyon 780 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genel Müdür Akca, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyorum. Bizler DSİ olarak Türkiye tarımı ve insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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