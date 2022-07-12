Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları yarın başlıyor

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, yarın sahaya iniyor. Yeşilbeyazlılar, ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde saat 18.00’de gerçekleştirecek.
TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor yarın sezonu açıyor. Beyaz Grup’ta yer alacak olan yeşilbeyazlı takım, tarihinde ilk kez bu klasmanda mücadele edecek. Sezonun ilk antrenmanını yarın saat 18.00’de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirecek olan Bursaspor, genç ağırlıklı bir kadro ile yeni sezonda mücadele edecek.
Teknik Direktör Tahsin Tam’ın da ilk kez sahaya ineceği antrenman öncesi 52 yaşındaki teknik adam basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.