Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

Bursa'da seyir halindeyken yanan tır küle döndü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Bursaİnegöl karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 22 AAP 818 plakalı alçıpan tabaka ve gübre yüklü tırdan dumanlar yükselmeye başladı. H.Ö., tırı kenara çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevlere teslim olan tır, küle döndü.
Olay esnasında yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Tır sürücüsü yara almadan kurutuldu. Yangından çıkan yoğun duman sebebiyle Bursaİnegöl yolunda görüş mesafesi düşerken, jandarma ekipleri kısa süreli yolu araç trafiğine kapattı. Tırın alev alev yandığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yol araç trafiğine açılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.