Kahvede oturduğu sırada bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kahvede oturduğu sırada K.Y. (78) tarafından bıçakla yaralanan Cevdet Asa (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Ormankadı Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen K.Y., kahvede oturan Cevdet Asa´yı bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kahvede bulunanların müdahalesiylen K.Y. etkisiz hale getirilirken, Asa ise vücuduna isabet eden iki bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Cevdet Asa, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. K.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-07-12 18:24:46



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