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Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar Asırlardır yılda bir kez pişiyor hemen bitiyor

İHA

Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar Asırlardır yılda bir kez pişiyor hemen bitiyor

Bursa'da 600 yıldır yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Abdal Mehmet Hazretlerini yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzak yollardan geldi. Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 600 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri, dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti.
İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 600 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor. Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alana geldi. Altı asırdır pişen çorbanın 80 yıllık aranın ardından bu yıl üçüncüsü düzenlediğini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği tekrar başlattık. Bu 6 asırlık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var, katılım her geçen yıl daha artarak devam ediyor" dedi.

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