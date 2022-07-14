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Özer Matlı: "Birlik ve beraberliğimizi hiç bir güç bozamayacak"

İHA

Özer Matlı: "Birlik ve beraberliğimizi hiç bir güç bozamayacak"

Türk milletinin 15 Temmuz’da darbecilere karşı verdiği destansı mücadelenin Türkiye’nin aydınlık geleceğinde yepyeni bir sayfa açtığını dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bu sınavdan da güçlü bir şekilde çıkan milletimiz, birlik ve beraberlik içinde hiç durmadan çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edecektir” dedi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un vatanı ve bağımsızlığı için yaşayan asil Türk milletinin, iradesine vurulmak istenen esaret kelepçesini bir kez daha paramparça ettiği tarih olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti:
“Bir asır önce kahraman ecdadımız nasıl 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek istiklal harbinin ilk kıvılcımını yaktıysa, 15 Temmuz gecesi de kahraman milletimiz, cansiperane bir şekilde göğüslerini kurşunlara siper ederek FETÖ’cü hainlere geçit vermemiş; ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Milletimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde darbeci hainlere karşı verdiği destansı mücadele, tüm dünyaya bu milletin birlik ve beraberliğini hiçbir gücün bozamayacağını bir kez daha ilan etmiş, ülkemizin aydınlık geleceğinde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türk iş dünyası olarak, ülkemizin istiklaline ve istikbaline yönelik yapılan bu alçak saldırıyı asla unutmayacak."

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