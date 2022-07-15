Şarkılar söyleyen piyano çalan Ruslar, Yenişehir'e hayran kaldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Matay Spor Kompleksinde verilen eğitimler yabancı vatandaşlar tarafından tam not aldı. Karakalpakistan Özerk Bölgesi'ndeki Japak Şamuratov Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği ile Rusya’nın bazı müzik okullarında piyano hocalığı yapan Rus vatandaşlar, "Yenişehir küçük olmasına rağmen çok büyük sanatlar ve spor dalları var. Çocuklar burada her imkanlardan yararlanabiliyor. Bunları görünce çocuklar adına çok mutlu oldum. Burada çok yetenekli öğrenciler var. Bunları dinleme şansımız oldu. Belediye Başkanına bu güzel etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz burada tenis oynuyoruz. Şarkı söyleyip dans ediyoruz. Çok güzel vakit geçirilebilecek bir tesis burası bir çok ülkede olmayan imkanlar burada var” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise, “Biz sosyal etkinliklere önem veriyoruz. Tesislerimizde 310 kişi kurslardan faydalandı. Piyano, ney, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği gibi halkımızın istediği bir çok kurslar düzenliyoruz. Misafirlerimiz tesisleri gezdiklerini ve beğendiklerini ifade etti. Bu bizleri mutlu etti” dedi.

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