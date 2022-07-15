Mehter eşliğinde kavga kameraya yansıdı

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Bursa'da mehteran takımı geçtiği sırada kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehter takımı geçtiği sırada tekme tokat kavga eden iki kişi kameraya yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yerde darp edildiği ve çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı görüldü.

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