Bursaspor’dan 15 Temmuz mesajı

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Bursaspor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü unutmadı. Yeşilbeyazlı kulüp, sosyal medya hesabından ‘Türkiye Geçilmez’ başlığıyla yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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