Gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımı yanlarından geçerken onlar kavga etti

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da, gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında bölgedeki 2 vatandaşın tekmeliyumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekmeliyumruklu kavgaya dönüştü. Mehteran takımının gösterisini kayda almak için telefonlarını açan vatandaşlar, kavgayı görüntüledi. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayla ilgili, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2022-07-15 13:46:21
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