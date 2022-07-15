Osmangazi’de '15 Temmuz' Dağ Koşusu

Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Uludağ’da Dağ Koşusu düzenledi.

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde düzenlediği “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu” Uludağ Sarıalan bölgesinde gerçekleşti. Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen 200 sporcu, Uludağ’ın doğal güzellikleri arasında koşu yapmanın ayrıcalığını yaşadı.

Sarıalan’daki Osmangazi Belediyesi Gençlik Kamp Merkezi önünden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in işaretiyle başlayan yarışta sporcular, yaklaşık 12 kilometrelik parkuru önde tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, U20 Erkekler, U20 Kadınlar, Master Erkekler ve Master Kadınlar kategorilerinde yapılan yarışlar kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, “Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz’u nesilden nesile aktarmak amacıyla ile Uludağ’ın eşsiz ortamında bu yarışı düzenledik. Çok centilmence, günün anlamına uygun birlik ve beraberlik içinde bir yarış oldu. Katılım gösteren tüm sporcu ve kulüplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ve Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban verdi.

Osmangazi Dağ Koşusu’nda Büyük Erkeklerde Abdullah Çakır (Gümüşhane) birinci, Rıdvan Taş (Siirt) ikinci, Yunus Emre Akkuş (Bursa) üçüncü oldu. Büyük Kadınlarda ise Dilek Öztürk (Diyarbakır) birinci, Sabriye Güzelyurt (Kütahya) ikinci, Nursena Çeto (Van) ise üçüncülük başarısı elde etti.

U20 Erkekler kategorisinde Mervan Haykır (Şırnak) birinci olurken, Ümran Bulut (Siirt) ikinci, Metin Uysal (Van) ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. U20 Kadınlarda ise Merve Karakaya (Kayseri) birincilik kupasının sahibi olurken, Dilan Çukurcam (Kayseri) ikincilik, Tuğçe Özkan (İstanbul) üçüncülük elde etti.

Yarışlarda birincilere 4 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere ise 2 bin TL ödül verildi.

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