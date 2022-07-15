Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün son idmanında çift kale maç yaptı. Oyuncuların istekli ve arzulu görüntü teknik heyetin beğenisini topladı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman fiziksel dayanıklılık ve şut istasyonlarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Oyuncuların performansı teknik heyetin de beğenisini topladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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