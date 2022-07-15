Bursa’da binler tek yürek oldu

Bursa'da binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları Mehter Takımı'nın kahramanlık türküleri eşliğinde '15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü'nde buluştu. Bursa protokolü Bursa Valiliği önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na mehter marşları eşliğinde vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Bursalılar, '15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü'nde tek yürek oldu. Mehter takımı çaldığı marşlarla, binlerce kişiye duygulu anlar yaşattı. 15 Temmuz’u unutmamak ve şehitleri anmak maksadıyla yürüyüşe Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri, protokol üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Valiliği önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla FETÖ terör örgütünü lanetledi. Mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçen kalabalık, İnönü ve Cumhuriyet Caddesi’nden geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geldi. Mehter takımının çaldığı marşlara eşlik eden binler, kimi zaman duygu dolu anlar yaşadı. Meraklı vatandaşlar ise Mehter Takımı ve yürüyüş yapanları cep telefonlarıyla kaydederek coşkuya ortak oldu.

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