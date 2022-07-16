Bursa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu



Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Heykeli önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda sona eren yürüyüşe, Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı yürüyüşte, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehter Takımı da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 120 metrelik dev bayrak da vatandaşların ellerinde Demokrasi Meydanı´na getirildi.

'DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR DESTAN YAZILDI'

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Türkiye´nin tüm şehirlerinde insanlar sokaklara indi. Kadınından erkeğine, siyasi parti farkı gözetmeksizin herkes iradesine sahip çıkmak için bir araya geldi. Darbe girişimine karşı halkımızın verdiği tepki, şanlı tarihimize yeni kahramanlıklar ekledi. Demokrasi tarihini yeniden şekillendirecek ve dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde `Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet´ kavramları etrafında bütün oldu. İçimize çöreklenmiş şer odaklarından kurtulup, yeni Türkiye´nin inşa sürecinde güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. 15 Temmuz´da yaşananlar birkaç neslin hafızasından silinmeyecektir. Bizler asla 15 Temmuz´u unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen `Sancak Koşu Yarışması´na katılan sporcular, Vali Canbolat'a sancağı sundu. Sancak tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in `15 Temmuz video mesajı´ vatandaşlara izletildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-07-16 00:26:33



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