Demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir demir döküm fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Fabrikanın alev aldığı anlar, dronla havadan görüntülendi.
Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde üzerindeki bir demir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada, henüz bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika içerisinde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Çevre iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Yanan fabrikada alevlerin göğe yükseldiği anlar, dronla havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-07-16 03:38:41
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