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Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

İHA

Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan barakada çıkan yangın apartmana sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Gece 03.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Refah sokak üzerinde bulunan ahşap baraka da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişiğindeki apartmanın 3 katınada sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirirken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, apartmana sıçrayan yangını da büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu baraka küle dönerken, 4 katlı apartmanın 3 katındaki balkonlar da hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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