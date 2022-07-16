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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz ihaneti unutulmayacak

İHA

15 Temmuz ihaneti unutulmayacak

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümünde Bursalılar yine meydanları doldurdu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Darbe girişimine karşı halkımızın verdiği tepki, şanlı tarihimize yeni kahramanlıklar ekledi. Dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı” dedi.
Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde bayrak yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Heykeli önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona eren yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân katıldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı yürüyüşte, vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla ‘’Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Büyükşehir Belediye Bandosu’nun ve Mehter Takımı’nın marşlarıyla coşku doruğa çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 120 metrelik dev bayrak da vatandaşların ellerinde Demokrasi Meydanı’na getirildi.
Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören, Mehter Takımı’nın eşliğinde söylenen İstiklal Marşı’yla başladı. 15 Temmuz temalı belgesel gösteriminin ardından Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan 'Bir ölür, bin diriliriz' kısa filmi gösterildi.
“Dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı”
Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye ve devlete karşı illegal bir kalkışma yaşandığını söyledi. Milletin paralarıyla alınmış silahlarla devletin ele geçirilmeye çalışıldığını belirten Başkan Alinur Aktaş, inançlı yüreklerin sayesinde kalkışmanın bertaraf edildiğini ifade etti.. Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz’da da milletin canı pahasına devletini savunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Türkiye’nin tüm şehirlerinde insanlar sokaklara indi. Kadınından erkeğine, siyasi parti farkı gözetmeksizin herkes iradesine sahip çıkmak için biraraya geldi. Darbe girişimine karşı halkımızın verdiği tepki, şanlı tarihimize yeni kahramanlıklar ekledi. Demokrasi tarihini yeniden şekillendirecek ve dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ‘Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet’ kavramları etrafında bütün oldu. İçimize çöreklenmiş şer odaklarından kurtulup, yeni Türkiye’nin inşa sürecinde güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. 15 Temmuz’da yaşananlar birkaç neslin hafızasından silinmeyecektir. Bizler asla 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu tarih, milletimizin varoluş bilincini canı pahasına ortaya koyduğu bir milat oldu. Bu tablo, bu millete ve devlete asla el kaldırılamayacağının en önemli göstergesidir. Tüm halkımız Ay Yıldızlı bayrağımız yere düşmesin diye canını ortaya koydu. 251 tane vatan evladı şehit oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat da çalışma ve eylemlerini dini bir görüntü altında sürdüren, milletin inançlarından nemalanan hain FETÖ’nün alçakça kalkışmasının milletin ferasetiyle yok edildiğini belirtti. Onurlu ve dik duruş içerisinde vatanına, milletine, bayrağına hayatına pahasına sahip çıkan Türk Milleti’yle gurur duyduklarını söyleyen Canbolat, “Milletlerin kaderlerinde dönüm noktaları vardır. Bu millet zaman zaman darbe denen imtihanlarla sınandı. 15 Temmuz’da bu oyun bir kez daha sahnelenmek istendi. Kahraman Türk halkının direnişiyle bertaraf edildi. Tebriklerle, ezanlarla, selalarla meydanlara inen vatandaşlarımız, gerçek bir devrim gerçekleştirdi. En büyük gücümüzün birliğimizin ve beraberliğimizin olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Dünyaya en güzel mesajı verdiniz. Devletimiz ve milletimiz bugün dimdik ayaktadır. Dışarıdan ve içeriden gelebilecek tehdit ve tehlikeleri yıkmaya muktedirdir. Artık bu ülkede darbeler dönemi sona ermiştir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Geceyi düzenleyen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Refik Özen de senelerce milletin manevi duygularını istismar eden ve kendi çıkarları doğrultusunda kullananların 15 Temmuz gecesi istediklerini alamadığını ifade etti. Bir gecede yüzlerce kahramanlık hikâyesinin yazıldığını dile getiren Refik Özen, “Bayrak uğruna, vatan uğruna, Türkiye aşkına mücadele eden binlerce isimsiz kahramanlarımıza selam olsun. Helal olsun bu yiğitleri doğuran analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Şehitlerimiz rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Sancak Koşu Yarışması’na katılan sporcular, Vali Canbolat'a sancağı sundu. Sancak tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in ‘15 Temmuz video mesajı’ vatandaşlara izletildi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının kahramanlık türküleri ve ‘Yücel Arzen 15 Temmuz’ konseriyle devam etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’daki bütün camilerden sela okunurken, gece boyunca şehitler için Kur’anı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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