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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde

İHA

İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yılında İnegöllü vatandaşlar meydanlara akın ederek milli beraberlik ruhuyla bir kez daha demokrasisine sahip çıktı. İnegöl halkı her yıl olduğu gibi bu yıl da yeniden meydanları doldurup taşırdı.
İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gün boyunca çeşitli programlarla devam etti. 15 Temmuz 2022 Cuma akşamı saat 21.00’de 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinliklere 7’den 70’e her yaştan vatandaş katılım sağladı. Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere; Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yöneticileri ve İnegöl halkı katıldı.

Demokrasinin kadim bekçileri olarak meydanlardayız
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün 15 Temmuz milli dayanışmanın altıncı yılı. Bugün vesilesiyle yeniden bir araya geldik. Katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizler bu günü tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi bu gece yine demokrasinin kadim bekçileri olarak meydanlarda anmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak adına meydanları dolduran vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 251 şehidimizi, 2.731 gazimizi unutmadık Allah’ın izniyle. Hiçbir zaman da unutturmayacağız. Bu darbe girişimiyle milletimize, demokrasimize, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, bayrağımıza, ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize karşı alçakça bir girişim olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Millet olarak tek yumruk olduk. 15 Temmuz hain darbe girişimi kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir" dedi.

Haçlı seferleri bitmemiştir, işgalin kursaklarında kalan kısmını tamamlamak isteyen sözde süper güçler var
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise ‘‘Haçlı seferleri bitmemiştir. Kurtuluş Savaşı verdiğimiz dönemlerde 1914’ten itibaren başlayan işgalin kursaklarında kalan kısmını tamamlamak isteyen sözde süper güçler var. Bu projeler devam ediyor. Sınırları değiştirilemeyen bir ülke, artık her dediğine esas duruşta baş üstüne demeyen bir yönetim ve Cumhur İttifakı var. Nereye gittiğini bilen, bu milletin şanlı tarihine yakışır, hedef koymuş bir ülke olan bir iktidar yolu var. Dedem Korkut diyor ki Oğuz'un başına ne geldiyse uykuda geldi. Uyumayacağız, uyanık olacağız. 15 Temmuz’da gösterilen milli irade, dayanışma ve tek kemik olmak aynı İstiklal Harbi dönemindeki gibidir. Bunu sürdüreceğiz" dedi.

İhanetleri asla affetmeyeceğiz
Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'de yaptığı konuşmada "Hz. Ali Radıyallahü anh "Herkesi affedin ama halkına ihanet edenleri affetmeyin" buyuruyor. İhanetleri asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Biliniz ki biz değerleri uğruna, yarınları uğruna, istikbal ve istiklal uğruna dün buradaydık, bugün buradayız ve son nefesimize dek topyekûn burada olacağız. Ve size Cumhur İttifakı olarak söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine, bölücülere ve onlara kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Devletimizin bekasına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast etmek isteyen ihanet odaklarına karşı iman dolu göğüslerini siper eden şehitlerimizi asla ve unutmayacağız. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyor sizleri de selamlıyorum.’’ dedi.

15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız
Kaymakam Eren Arslan'da yaptığı konuşmada "Aziz Milletimizin emanet ettiği silahları, kendilerine direnen bu aziz milletin fertlerine karşı kullanmaktan çekinmeyen bu bir avuç hain, 251 vatandaşımızı şehit etmiş, 2 bin 734 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olmuştur. Fetö, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış; ancak milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “sokakları, meydanları, köprüleri tutun” talimatıyla ülkemizin geleceği için fedakârca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planlarına engel olmuştur. Milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından İnegöl Tarihi Mehteri sahne aldı. Ardından Türk tarih profesörü Mehmet Çelik Türkiye’nin eski tarihi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin hikâyesini İnegöllülere anlattı. Söyleşi sonrası ise sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, seslendirdiği eserler ve kahramanlık türküleriyle alandaki kalabalığa coşkulu anlar yaşattı.

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