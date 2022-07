15 Temmuz kahramanları Yıldırım’da anıldı Başkan Oktay Yılmaz: “Vatanımızı ve demokrasimizi korumak için 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum ve aynı gece gazilik payesini kazanan kahraman kardeşlerimize rabbimden sağlık ve afiyet temennisinde bulunuyorum”

Bursa Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

15 Temmuz 2016’da Paralel Devlet Yapılanması FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı kazanılan zaferin 6’ncı yılı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan çeşitli etkinliklerle ülke çapında kutlanıyor. Yıldırım Belediyesi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel Yıldırım Bayezid Medresesi’nde ‘Milletin Tarihine Muhteşem Dönüşü: 15 Temmuz’ konulu panel düzenledi. AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin konuşmacı olarak katıldığı panele Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Alparslan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç katıldı. Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 15 Temmuz 2016’nın birliğin ve beraberliğin yeniden yazıldığı bir destan olduğunu ifade etti. Türk tarihinin en önemli sayfalarına yazılan 15 Temmuz’un, hainlere karşı, devletin ve milletin irade, azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Başkan Oktay Yılmaz, “Bu ülke daha önce de örtülüaçık darbeler gördü, muhtıralar yaşadı ancak milletimiz ilk kez milli iradesini, demokrasisini ve seçilmiş liderini savunmak için sokağa çıktı. İşte bu devletle milletin kucaklaşmasıdır! İşte bu milli iradedir! İşte bu milletin hainlere çektiği balans ayarıdır! 15 Temmuz Türkiye için milattır. 15 Temmuz’da herkes anladı ki devletin de, vatanın da, ordunun, polisin de tek sahibi millettir! 15 Temmuz; tıpkı ceddimizin kahramanlıkları ve zaferleri gibi geleceğimizi aydınlatacak ve gençlerimize ışık olacaktır. Milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destan asla unutulmayacak. 15 Temmuz’da ortaya koyduğumuz milli birlik ve dayanışma ruhu, aynı yollara başvurmak isteyecek hainlerin ümitlerini kökten söküp atmıştır” dedi.

“15 Temmuz bu millete doğrultulmuş bir silahtı”

Her bir darbenin ülkeye verdiği tahribatın ayrı olduğunu aktaran AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, “Her bir darbe krize neden olmuş, toplumda ve ülkeye çok ciddi hasarlar vermiştir. Bilhassa 28 Şubat sürecinin zararlarından birisi de FETÖ’nün önünün açılmış olması. FETÖ bu zeminde mağduriyetin ortaya çıkardığı faydayı da üretti. Mağduriyet oynayarak mağdur olan insanların içine sızdı. 28 Şubat bir darbe olarak Türkiye’nin kalbine bombayı koymuştur. Yaptığı ciddi tahribatlar var. O sürecin bu şekilde yaşanmasıyla bütün verimi FETÖ aldı. Sonrasında Gezi Olayları ve 1725 Aralık süreci 15 Temmuz Darbesini meşrulaştırma çabası vardı. 15 Temmuz bu millete doğrultulmuş bir silahtı. Fakat bu saldırı karşısında bu milletin sergilediği duruş ona bir millet olma keyfiyetini kazandırmış oldu. Dünya’da ilk kez bir halk 15 Temmuz’da kendi demokrasisine sahip çıktı ve kendi demokrasisini hak etti.” dedi. Dünya’nın hiçbir halk hareketi tarihinde hükümetini savunan, hükümetini savunurken canını ortaya koyan, o şiddete rağmen, gerçek kurşunlara, mermilere göğsünü siper ederek hükümet savunan bir model, bir halk hareketi modeli yoktur diyen Prof. Dr. Yasin Aktay, “Bu Türkiye’ye özgüdür. Türkiye’de şu anda milletin millet olarak tarih sahnesine dönüşü 15 Temmuz ile oldu. Yıldırım Bayezid’den, Osmanlı’dan gelen çok güçlü bir millet var. O millet bir aktör olarak tarih sahnesine geri dönmüş oldu. Bu geri dönüş bir doğuş sancısıyla birlikte oldu. Bu vesileyle 15 Temmuz’da hayatını kaybeden 252 şehidimize ve bu vatan için kanlarını döken bu ülkeyi bize vatan kılan büyün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Darbenin tanımını yeniden yapmamız gerekir. İnsan eşrefi mahlûktur. Allah insanı şerefli yaratmıştır. İnsanın eşrefi mahlûk olmasını temin eden en önemli unsurda akıl ve iradesidir. Darbe akla ve iradeye müdahaledir aslında. Bütün darbeler sosyolojik olarak toplum mühendisliği haline geldi ve bizim aklımızla irademizle oynadılar. 15 Temmuz şu açıdan önemlidir: Halk kendi iradesine ve aklına sahip oldu. Bu açıdan destansıdır” sözlerini kullandı.

Bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz

15 Temmuz’un hain bir darbe planlamasıdır diyen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadele ve direnişini sokaklara inerek asil bir şekilde gösterdi ve büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Bu darbe kontrollü bir darbedir diyenler oldu ve şehitlerimizin ruhlarını inciten söylemleri dile getiren siyasiler oldu. 15 Temmuz gecesinin asil fotoğrafı, bir liderin milletiyle sokakta bağımsızlık mücadelesini ilelebet savunması ve onu ifade etmesiydi. En rezil fotoğraflar da orada burada kahve keyfi yapanların fotoğraflarıydı. Milletimiz bu fotoğrafları görmeye devam ediyor. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Her daim milletimizin desteğiyle bu tarihi güne sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Şehit ailelerini ziyaret

Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte demokrasi şehitlerinin yakınlarını da unutmayan Başkan Oktay Yılmaz, şehit Lokman Biçinci ve Şirin Biril’in hanelerini ziyaret etti. Başkan Yılmaz ve Kaymakam Yazıcı, şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. Şehit aileleri ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Yılmaz’a ve Kaymakam Yazıcı’ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

“Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”

Milletin şeref ve istiklali için canlarını feda eden başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle ve şükranla yâd eden Başkan Yılmaz, Tarih yazarken gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Çanakkale’de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizi şükranla ve saygıyla selamlıyorum. Ezanları susturan darbelerden, darbecileri kahreden ve darbeleri püskürten salalara bizi ulaştıran rabbimize şükürler ediyorum. 15 Temmuz destanının 6’ncı yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştu. Başkan Oktay Yılmaz, gün boyunca il genelinde yapılan 15 Temmuz programlarına katıldı.

