Bursaspor’un yeni sezon formaları 18 Temmuz’da Bursastore’da olacak

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Bursaspor’un yeni sezon formaları ve kamp ürünlerinin 18 Temmuz Pazartesi günü Bursastore’da yer alacağı açıklandı.

Bursaspor taraftarının merakla beklediği formalar konusunda açıklama yapıldı. Yeşilbeyazlı takımın 20222023 sezonunda giyeceği formaların Bursastore’a geliş tarihi netleşti. Bursastore’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Değerli taraftarlarımız 20222023 sezonu formalarımız ve kamp ürünlerimiz 18.07.2022 tarihinde mağazalarımızda satışta olacaktır” sözlerine yer verildi. Formalar 289 TL’den satışa çıkacak.

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