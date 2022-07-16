Başkan Aydın: "Hızlı Tren Yenişehir’e değer katacak"

OsmaneliBursaBandırmaBalıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılan Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, hızlı trenin Yenişehir’e değer katacağını söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bursa Yenişehir Hızlı Tren Hattı inşaatında yeni bir merhale için, T04 Tüneli Işık Görme Töreninde Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa ve Bilecik Milletvekilleri ile bir araya geldik. OsmaneliBursaBandırmaBalıkesir Hızlı Tren Hattında işler rayında tüm hızıyla devam ediyor. Hızlı tren hattının açılmasıyla AnkaraBursa ve Bursaİstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak. 201 kilometrelik Bursa Yenişehir Osmaneli Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Hızlı tren hattı Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak üçlü hat ile Ankaraİstanbul HT Hattı'na bağlanacak olması Yenişehir’in önemi ortaya koyuyor" dedi.

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