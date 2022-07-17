Bursa'da seyir halindeki motosiklette sandalye taşıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da iki kafadar motosiklette sandalye taşıdı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş motosikletin üzerinde canlarını hiçe sayarak sandalye taşıdı. Gençlerin bu tehlikeli yolculukları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.