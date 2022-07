Cumhuriyet tarihinin Bursa'ya tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olan Yüksek Hızlı Tren projesinin Bursa etabı hızla ilerliyor. 2024 yılının Aralık ayından itibaren Bursalıların, Bursa Merkez Geçit İstasyonundan yüksek hızlı trene binerek Ankara ve İstanbul'a gidebileceği müjdesini veren Bursa Millekvekili Dr. Mustafa Esgin, hem yolcu, hem yük taşıma hemde banliyö olarak kullanıma elverişli olan hızlı trenin alt yapısı sayesinde Bursa'nın gelecek vizyonunu daha sağlıklı planladıklarını söyledi.

Esgin Yolcu taşımacılığı yapılan 106 kilometrelik hattın 201 kilometreye çıkarılıp Bandırma limanına yük taşımacılığı yapılacağını, aynı zamanda Gemlik limanı ve Togg fabrikası için de ayrı bir proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

6 kilometrelik ek ile Şehir Hastanesi ve Geçit'e ulaşacak 66 kilometrelik şehir içi raylı sistemin Geçit'teki istasyonda hızlı tren ile entegre olacağını anlatan Esgin, Bilecik'ten sonra Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Geçit, TEKNOSAB, Karacabey ve Bandırma istasyonları olacağını söyledi.

Bgazete'nin konuğu olan Bursa Milletveki Dr Mustafa Esgin Bursa için çok önemli olan Yüksek Hızlı Tren Projesi hakkında bilgiler verdi. Projenin başlangıcından itibaren istenmeyen bir takım aksaklıkların yaşandığını ancak 6 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ile Bursa'nın Cumhuriyet tarihi boyunca tek kalemde en büyük yatırımı alıp projeyi planladıklarını aktaran Esgin, "Finansmanı sağladık ve 36 ay sonra biteceğini ilan ettik. Tabi daha önce Bilecik Osmaneli'den Bursa'ya kadar yaklaşık 106 kilometrelik bir etaptı. Bu yeni ihalede 106 kilometreyi 201 kilometreye çıkarıyoruz. Bandırmaya kadar uzatıyoruz. Finansman, kamulaştırmalar ve projeleriyle ilgili sürecimiz tamamlanmak üzere. Bir taraftan da inşaatımız devam ediyor. Tabi burada Yenişehir'le Bursa arasındaki etabın alt yapısının yüzde 86'sını biz bitirmiştik. Onun için sürecimizi daha çok Osmaneli Yenişehir arasına yoğunlaştırdık. Osmaneli Yenişehir arası 50 kilometre sadece 13 kilometre tünel var. Tünellerde ilerlemek çok kolay değil. Ona rağmen 6 ayda bu tünellerin 13 kilometresini açtık. Bu 10 tünelden sayın bakanımızında katılımıyla ışığı görme töreni düzenledik. T04 tünelinde 500 metrelik bir tünel bu. Bu tüneller değişik uzunluklarda. Projenin en çok zamana bağımlı ilerleyen etapları tünellerdeki etaplar. Ancak çok hızlı bir çalışma var. Hergün 10 tünelde eş zamanlı olarak 4550 metre ilerliyoruz buda çok önemli bir ilerleme diye konuştu.

Bugüne kadar hızlı trenlerle ilgili projeleri (TCDD) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının merkez bütçeden yaptığını otoyollarda olduğu gibi dış finansman, hazır kredi kullanarak veya yap işlet devret yöntemiyle yapmadığını belirten Mustafa Esgin ilk defa hızlı tren projelerinden bir tanesi olan Bursa Hızlı Tren Projesi'nin hazır kredi ile yapıldığına dikkat çekti.

Kredi sürecini yakından takip ettiğini de vurgulayan Esgin, "uygun kredi olması gerekiyor. Hazinenin bir takım kıstasları var. Bunlar derinlemesine inceleniyor. Bir kredi iptal edildi. Şartları uygun bulunmadı. Tekrar ikinci bir kredi süreci başladı. Bu süreçlerin hepsini takip ettik. Sonuçlandı. Nihayete erdi. Biz hızlı treni İstanbul'dan Ankara'ya ve Türkiye'nin değişik kentlerine Sivas ve Konya'ya kadar hızlı ulaşımı sağlayacak olan bir projeksiyon ortaya koymuş olduk. Ama birde Bandırma liman bağlantısını ortaya koymuş olmamız. 100 kilometrenin 200 kilometreye çıkartılmış olması son derece önemliydi" dedi.

"Biz süreci şantiyenin tozunu yutarak takip ediyoruz"

Sık sık Yüksek Hızlı Tren Projesini eleştiren muhalefetin taş üstüne taş koymaya çalışan iktidarın yaptıklarını değersizleştirmeye çalışan bir teknik üzerinden siyaset yaptığını vurgulayan Esgin, "böyle yapılan siyaset bugün Türkiye'ye bir şey kazandırmadığı gibi ana muhalefet partisinede bir şey kazandırmıyor. Bu yanlış bir siyaset tarzı. Bursa'da bazı siyasi arkadaşlarımız biz ne zaman ihale yaptık çalışmalar hızlandı. Hızlı tren ile ilgili yalan yanlış bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya başladılar. Böyle bir siyasetin doğru olmadığını düşünüyorum. Elbette ki Bursa halkına çıksak şuan dışarıda sorsak ilk öncelikli bitirilmesi gereken proje olarak bize hızlı tren projesini söylerler. Bizde bunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımızla bu konu ile ilgili 2 kez telefonla görüştüm. Bursa halkının bu konuda beklentilerini ilettim. Kovid 19'a rağmen Bursa Cumhuriyet tarihinden bu yana en büyük yatırımını tek kalemde almış oldu. Biz süreci şantiyenin tozunu yutarak takip ediyoruz" dedi.

Esgin Balıkesir hatının müjdesinide verdi

Projede 36 aydan geri sayımın başladığını ve her ay bir tünelin tamamlandığını belirten Esgin Osmaneli ve Yenişehir'den başka Hasköy ve Karacabey'e yeni şantiyelerin yapılacağını söyledi. Yenişehir ile Bursa arasındaki etabı 45 ay içerisinde bitirme hedefinde olduklarını belirten Esgin,"Ağustos'dan sonra biz BursaKaracabeyBandırma hattına da başlıyoruz. Projeye dahil olmayan Balıkesir hattınında projeye eklendiğini ve daha sonraki süreçlerde Bursa Balıkesir hattı üzerinden İzmir'e ulaşan bir projeksiyonun müjdesini de vermiş olayım. Bizim hızlı tren projemiz sadece yolcu taşıyan bir proje değil. Bursa'da Geçit'te bir istasyonumuz var. Geçit'ten Bursa'lılar inşallah 2024 Aralık ayında trene binecekler ve 2 saat 15 dakikada Ankaraya ulaşacaklar. 250 kilometre hızla giden bir ulaşım aracından bahsediyoruz. Raylar üzerinde 5 milimden daha fazla oynamaya tahammülü olmayan bir ulaşım aracı onun için çok hassas bir iş bu" diye konuştu.

Demirağlarla örülen şehirlerin arasında Bursa maalesef yok

Cumhuriyet tarihi boyunca demirağlarla ördük bu yurdu dendiğini ancak demirağlarla örülen şehirlerin arasında Bursa'nın olmadığına dikkat çeken Dr. Esgin, "Bursa ihmal edilmiştir bu noktada. Sultan Abdulhamid Han döneminde Bursa'dan Mudanya'ya 42 kilometre liman bağlantısı olan bir raylı sistemimiz vardı. Bursa'lıların içerisinde bir ukdedir o. Demiryolu Caddesi var. Nostaljik istasyonlar var. Halen düğünler yapılıyor. Mudanya rampasında trenin yavaş gitmesiyle iligili halen hikayeler anlatılır. Mudanya'daki gar binası otel olarak kullanıyılor şu anda. Bursa'nın tekstil ürünleri, yaş sebze meyvesi bundan 130 yıl önce raylı sistemlerle limana götürülüp ihraç ediliyormuş. Şimdi bize bu yüksek hızlı trenin gecikmesi ile ilgili soru soran siyasi polemik çıkarmaya çalışan tüm arkadaşlara ben seslenmek istiyorum. "Acaba siz iktidarda olduğunuz dönemde o demirağlarla ördüğünüz şehirlerin arasına Bursa'ya kattınız mı? Bir metre ray döşediniz mi? Bursa'nın raylı sistem ulaşımına en ufak bir katkınız oldu mu?" Bizi bu konuda sorgulayacak en son kişiler sizlersiniz. Siz bu ülkede taş üstüne taş koymayacaksınız. Dikili tek bir ağacınız olmayacak. Ondan sonra algısal bir döngü içerisinde şov anlayışı içerisinde bizi eleştireceksiniz. Sizin bizi eleştirmeye hakkınız yok. Ama biz milletimize her zaman hesap vermeye hazırız" dedi.

Gemlik limanı ve Togg için ayrı bir proje

Yolcu taşımacılığı yapılan hat üzerinden Bandırma limanına yük taşımacılığı yapılacağını, aynı zamanda Gemlik limanı ve TOGG fabrikası için de ayrı bir projeksiyon üzerinde çalıştıklarını ifade eden Esgin "Bizim Bursa'da üretilen ürünleri ihraç için limanlara taşımamız gerekiyor. Hattın Bandırma'ya uzatılmasının amacı budur" dedi

Hızlı trenin modeli hakkında da bilgi veren Esgin son yapılan ihalede düz ovada 250 km'ye kadar çıkan ama engebeli arazide hızı 200 km'ye inen karma bir model yüksek hızlı tren üzerinde durduklarını aktardı. Esgin, "Bunun örnekleri Almanya'da ve Fransa'da var. Zaman zaman yükte taşıyacağımız için biz bu noktada bazı yerlerde 200 km'ye düşen ama onun dışında 250 km hızla giden özellikle Yenişehir Bursa Karacabey ve Bandırma arasında 250 km hızla gidecek olan bir yüksek hızlı trene sahip olacağımızı net bir şekilde ifade edelim. Bizim bütün amacımız 2024 Aralık ayında bütün hemşerilerimizin hem İstanbul'a hem de Ankara'ya bu şekilde ulaşması. Öncelik İstanbul Ankara ama Bursa'dan Konya'ya da bu hat üzerinden gidecek. Yaklaşık 2 saat 50 dakikada Konya'ya ulaşmak mümkün olacak. Bursa'dan Sivas'a da yaklaşık 4 saat 20 dakikada gidebileceğiz. Bursa'nın ulaşılabilir bir şehir olma konusunda ne gerekiyorsa yapma kararlılığındayız" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihi boyunca Bursa'ya tek kalemde yapılan en büyük yatırım"

Muhalefetin "Bu tren hızlı tren değil yük treni açıklamasınada değinen Esgin, "Böyle bir muhalefet bizim muhattabımız değil. Ancak biz halka dönük olarak diyebiliriz ki hem yolcu taşımacılığında hem yük taşımacılığında hem de Bursa'nın gelecek vizyonunda banliyö hatları olarakta kullanmamıza uygun alt yapısı olan bu hat, Bursa'nın geleceği açısından son derece önemli açılımları ortaya koyacak bir hattır.

Yük treni olacak diye bu yatırımı değersizleştirmeye çalışanlar şunu iyi bilmeliler Cumhuriyet tarihi boyunca Bursa'ya tek kalemde yapılan en büyük yatırım. Son raddede gerçekleştirilmiştir. Bir finansman sorunu olmadan hızla ilerlemektedir.

Bundan rahatsız olmasınlar. Ak Parti yapıyor diye bundan rahatsız olmaları son derece üzücü ve kaygı vericidir. Onların takip ettiği siyaset adına kaygı verici.

Bursa'ya kim taş üstüne taş koysa bundan mutlu olunması gerekiyor. Algı ve şov siyasetinden ziyade Bursa merkezli bir siyaset yapmamız gerekiyor. Elbette ki eleştirebilirler ama yalan söylerseniz, yanıltıcı bilgi verirseniz biz burada bu siyaset tarzını deşifre ederiz. Biz meseleye siyasetçi büyüğümüz Kemal Demirel gibi bakmak istiyoruz. Mesele Bursa'ya hizmet etmek. O çok mücadele etti. Her yerde dile getirdi. Bursa sevdalısıydı. Bizde bu bilinçle Bursa halkının vekaletini almış milletvekilleri olarak ben ve arkadaşlarım süreci çok büyük bir dikkat ve önemle takip ediyorduz" dedi.

Kara tren değil yüksek hızlı tren

Muhalefetin "Kara tren gecikir belki hiç gelmez" türkülü benzetmesine de değinen Esgin, Kara tren gecikir" benim de çok sevdiğim bir türküdür. Ancak bizim yüksek hızlı trenle bir alakasının olmadığını ifade etmeliyim. Bursa hızlı trenle birlikte çok hızlı konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşmuş olmakla birlikte bir sanayi şehri aynı zamanda. Yaklaşık 1520 milyar dolarlık bir ihracat hacmimiz var. Türkiye'de bu anlamda 2. olan bir ekonomi şehriyiz. İhracatımızı yüzde 78 oranında karayolu ile yapıyoruz. Tırlarla yapıyoruz ve bu bizim maliyetlerimizi çok olumsuz yönde etkiliyor. Mutlaka bu maliyetleri düşürebilmek için raylı sisteme bağlamamız gerekiyor. Raylı sistemler ve deniz yollarıyla ihracak ürünlerimizi göndermemiz gerekiyor. Bu açıdan da bizim projemiz son derece önem taşıyor" dedi.

Bilecik'ten Bursa'yı da içerisine alarak Bandırma'ya kadar uzanacak hızlı tren hattı boyunca kurulacak istasyonlar hakkında da bilgi veren Mustafa Esgin, Osmaneli'de aktarma olup olmayacağı tartışmalarına da son noktayı koydu.

Osmaneli'de istasyon olsa bile aktarma yapılmayacağını Ankara'dan trene binen vatandaşların Aktarma yapmadan aynı trenle Bursa'ya geleceklerini ifade eden Esgin, "Osmaneli'de aktarma olacak söylentisi kesinlikle safsata ve akla ziyan bir yaklaşım böyle bir şey kesinlikle yok. İstasyon olsa bile Osmaneli'de böyle bir aktarma olmayacak. Ankara'dan binip Bursa'da ineceksiniz. İstanbul'da ineceksiniz. Bilecik'ten itibaren sayarsak Yenişehir'de bir istasyon var. Bu istasyonun dışında Yenişehir Havaalanında bir istasyon var. Gürsu istasyonu var. Bursa Geçit İstasyonu var. TEKNOSAB İstasyonu var. Ondan sonra Karacabey'de bir istasyon var ve Bandırma'da bir istasyon var" dedi.

Bu istasyonların içerisinde Bursa Geçit İstasyonunun çok önemli olduğuna vurgu yapan Esgin, "Bizim kentiçi raylı sistem projesi tamamı Ak Partili belediye bütçesinden yapılmış bir projedir. Görükle etabıyla inşallah 66 kilometreye ulaşacak. 66 kilometrelik kentiçi raylı sistemi bir tek bir istasyonda Bursa Geçit İstasyonunda biz hızlı trenle birbirine entegre ediyoruz. Bizim şuan Emek'e kadar hattımız var. Bu entegrasyon dahilinde Geçit ve Şehir Hastanesi'ne kadar olan 6 kilometrelik hatlarıda eş zamanlı olarak aynı sürede bitiriyoruz. Kentiçi raylı sistem ile hızlı tren entegrasyonu son derece önemli bir projeksiyon. Tek istasyonda birbirine entegre olmuş oluyor"dedi.

Hızlı trenin alt yapısının Bursa'nın gelecek vizyonu açısından da son derece önemli olduğunu belirten Esgin, "Büyük metropollerde kentin yoğunluğunu azaltmak için banliyöler yapılır. Uydu kentler yapılır. Sanayii şehrin dışarısına çıkarırsınız. Burada sanayiye ve uydu kentlere raylı sistemlerle ulaşırsınız. Şimdi biz alt yapısı hızlı tren olan 200250 km ye kadar ulaşan bir raylı sistem hattını banliyö hattına da uygun bir halde yapıyoruz. Yani bir taşla 3 kuş, 250 kilometreye varan süratle yolcu taşıyorsunuz. Liman bağlantılarınıza yük taşıyorsunuz ve banliyö hattı olarak Karacabey, Yenişehir hattı arasından orta noktası Bursa olan 100 kilometrelik bir hattı banliyö hattı olarakta çalıştırabiliyorsunuz. Bu şunu sağlıyor. Yerinde kentsel dönüşümle ilgili çok zorlanıyoruz. Çünkü Bursa çok değerli bir şehir. Kötü bina stoklarını sağlam bina stoklarıyla değiştirmemiz gerekiyor. Çok korkunç maliyetler ortaya çıkıyor. Bu noktada bunu sürdürülebilir kılabilmemiz için kent merkezinin yoğunluğunu azaltacak ve yeni merkezler için bir fikir ve açılım ortaya koymuş oluyor bu düşünce. Hızlı tren istasyonundan havalimanı ve Yenişehir'e siz 20 dakikada hızlı trenle ulaşacaksınız. Bursa istasyonundan TEKNOSAB'a 7 dakikada ulaşacaksınız. Bursa istasyonundan Karacabey'e 15 dakikada ulaşacaksınız. Bize öyle önemli fırsatlar sunacak ki biz sanayi bölgelerine işçilerimizi servislerle minibüslerle değil raylı sistemlerle taşıyacağız. Bursa'nın ufkunu açan bir projeksiyon ortaya koymuş oluyoruz. Bilecik duble yoluda bittikten sonra bizim Bursa'yı Bilecik, Yalova ve Bandırma üçgeninde potansiyelini değermendirmemiz gerekiyor. Gerek nufus ve yerleşim projeksiyonları anlamında gerekse sanayi projesiyonları anlamında bunu yapmamız gerekiyor. Kentin merkezini de inanç, tarih ve kültür başkenti olacak şekilde hem seyreltmemiz hem de kötü bina stoklarını eritip hanlar bölgesini ortaya çıkardığımız gibi bütün hanlar bölgesini ortaya çıkartarak 500 yıl önceki Osmanlı eserleriyle bütün Türkiye'yi hatta dünyayı buluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

