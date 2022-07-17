İnegöl'de kültür sanat cümbüşü başladı

İnegöl Beledieysi’nin bu yıl daha geniş organizasyonuyla düzenlediği 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Her yıl birbirinden güzel etkinliklerle ilçedeki vatandaşlara hareketli bir yaz ayı yaşatan İnegöl Belediyesi, pandemi sebebiyle 2 yıl ara verdiği Kültür Sanat festivaline yeniden start verdi. Kortej yürüyüşü sonrası Bu yıl 35’incisi gerçekleşen Kültür Sanat Festivali’nin gala gecesi İnegöllü vatandaşların yoğun katılımı ile Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi (Amfi Tiyatro)’da yapıldı.

İnegöl Tarihi mehteri öncülüğünde saat 18.30'da İnegöl AVM önünden başlayıp, Kültür Park içerisine kadar devam eden Kortej yürüyüşünde, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed, siyasi parti temsilcileri, hemşeri dernekleri ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kortejde, kültür derneklerinin folklor ekipleri ile 10 yabancı ülke halk dansları ekipleri ellerindeki bayrak ve flamalarla yürüyüşe renk kattılar. Kültür Park içinde son bulan kortej yürüyüşünün ardından Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen Halk Dansları açılış galasında, yabancı ekipler hünerlerini sergiledi.

Kortej sonrası akşam saat 21.00’da Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesinde açılış konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöllü vatandaşların 15 gün boyunca festival keyfi yaşayacaklarını iletti. Başkan Alper Taba açıklamasında, "Bugün çok heyecanlıyız. Uluslararası Kültür Festivalimizin 35’incisini gerçekleştireceğiz. Pandemi bizi iki yıl bu etkinliklerden uzaklaştırdı. Biz de bir haftalık etkinliğimizi 15 güne taşıdık. 10 ayrı ülkeden misafirimizi burada ağırlayacağız. 8. Altın Mobilya Dans yarışması olacak. Çok değerli jürimizde değerlendirecek ve 1’inci, 2’inci,3’üncüyü seçeceğiz. 15 gün boyunca festival keyfi yaşayacağız. Aramızda hemşeri derneklerimiz de var. Hemşeri derneklerimiz Kültür Park’ın içine açmış olduğumuz çadır stantlarında kültürleri yaşatmaya devam edecekler. İnegöl’ün en önemli zenginliği ne derseniz ben insanı olduğunu söyleyebilirim. Mobilyasıyla, köftesiyle ve daha nicesiyle pek çok zenginliği ortaya koyabilmiş bir şehirdir. Herkes örfüyle, âdetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle bu şehre gelmiş ve bu şehre değer katmıştır. Ondan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Amacımız bu zenginlikleri daha güçlü değerlere dönüştürmek" dedi.

Konuşmasının devamında festival hakkında bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Burada gastronomi çadırımız var. Meslek kurslarımızla ilgili kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin bize açmış olduğu çadırda tüm eserleri görmeniz mümkün. Kooperatiflerimiz ürettikleri ürünleri sergileyecekler. Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde de gösteri yapmaya devem edecekler. Konserlerimiz olacak. Kıymetli sanatçılarımızı şehrimizde ağırlayacağız. Bu çalışmalarda emek veren birçok çalışma arkadaşım var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin oluşmasında hemşeri derneklerimiz bize destek veriyor. Sponsorlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Şimdiden keyifli bir festival geçirmemizi diliyorum" diye konuştu.

İnegöl Belediyesi 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesine katılan Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karaahmed, burada selamlama konuşması yaptı. Nazik ziyaretleri için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür eden Karaahmed, "İlk önce karşılıklı saygı ve dostluk duyguları içinde bizi son derece memnun eden bu nazik davet için sayın Alper Taban’a teşekkür ederim. Burada bulunmaktan, Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ve özellikle Borino Belediyesi ve İnegöl Belediyesi arasındaki iş birliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz. Sizlere Bulgaristan’daki kardeşlerinizin selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Bu ziyaretimizin kültür eğitim ve ekonomi alanında iki belediye arasındaki derin ilişkileri geliştireceği ve dostluğumuzu pekiştireceği inancını bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. 35. Uluslar Arası Kültür Sanat Festivali münasebetiyle tebriklerimi sunuyorum" dedi.

İnegöl’ün bütün zenginliklerinin araya geldiği Kültür Sanat Festivali’nin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Eren Arslan ise şunları söyledi;

"Bu güzel günde kültürün, sanatın ve coşkunun doyasıya yaşanacağı bu güzel etkinlikte bulunmaktan memnuniyetimi ifade ediyorum. İnegöl içinde barındırdığı kültürel zenginliği ile aslında çok büyük bir potansiyeli de üzerinde taşımakta. Bu anlamda bizim dünyaya sunduğumuz büyük değerlerimiz var. Türkiye’nin en büyük en güçlü mobilya üreticisi, ekonomisi bir şehiriz. Bunun yanında turistlik değerlerimiz var. Bunun yanında gastronomi alanında inanılmaz bir zenginliğimiz var. Bütün bu zenginlikleri bir araya getiren bunları bu podyuma sunan kültür sanat festivalinin hayırlı olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bunu dilerken bu güzel etkinlikte gayret ve çaba sarf eden başta kıymetli Belediye Başkanımız Alper Taban ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan bütün konuk ülkelere, ilçemize, ülkemize bir kez daha hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum."

Konuşmalar sonrası sahneye çıkan başta İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu olmak üzere; Özbekistan, K.K.T.C, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika, Kazakistan ve Endonezya ülkelerinin ekipleri sahneye çıkarak halk dansları gösterilerini sergiledi.

Öte yandan gala gecesine akın eden İnegöllü vatandaşlar uzun bir aradan sonra bu etkinlerin yeniden başladığına sevindiklerini söyleyerek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini iletti.

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