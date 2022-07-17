İnegöl'de kültür sanat cümbüşü başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de kültür sanat cümbüşü başladı

İHA

İnegöl'de kültür sanat cümbüşü başladı

İnegöl Beledieysi’nin bu yıl daha geniş organizasyonuyla düzenlediği 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.
Her yıl birbirinden güzel etkinliklerle ilçedeki vatandaşlara hareketli bir yaz ayı yaşatan İnegöl Belediyesi, pandemi sebebiyle 2 yıl ara verdiği Kültür Sanat festivaline yeniden start verdi. Kortej yürüyüşü sonrası Bu yıl 35’incisi gerçekleşen Kültür Sanat Festivali’nin gala gecesi İnegöllü vatandaşların yoğun katılımı ile Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi (Amfi Tiyatro)’da yapıldı.
İnegöl Tarihi mehteri öncülüğünde saat 18.30'da İnegöl AVM önünden başlayıp, Kültür Park içerisine kadar devam eden Kortej yürüyüşünde, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed, siyasi parti temsilcileri, hemşeri dernekleri ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kortejde, kültür derneklerinin folklor ekipleri ile 10 yabancı ülke halk dansları ekipleri ellerindeki bayrak ve flamalarla yürüyüşe renk kattılar. Kültür Park içinde son bulan kortej yürüyüşünün ardından Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen Halk Dansları açılış galasında, yabancı ekipler hünerlerini sergiledi.
Kortej sonrası akşam saat 21.00’da Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesinde açılış konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöllü vatandaşların 15 gün boyunca festival keyfi yaşayacaklarını iletti. Başkan Alper Taba açıklamasında, "Bugün çok heyecanlıyız. Uluslararası Kültür Festivalimizin 35’incisini gerçekleştireceğiz. Pandemi bizi iki yıl bu etkinliklerden uzaklaştırdı. Biz de bir haftalık etkinliğimizi 15 güne taşıdık. 10 ayrı ülkeden misafirimizi burada ağırlayacağız. 8. Altın Mobilya Dans yarışması olacak. Çok değerli jürimizde değerlendirecek ve 1’inci, 2’inci,3’üncüyü seçeceğiz. 15 gün boyunca festival keyfi yaşayacağız. Aramızda hemşeri derneklerimiz de var. Hemşeri derneklerimiz Kültür Park’ın içine açmış olduğumuz çadır stantlarında kültürleri yaşatmaya devam edecekler. İnegöl’ün en önemli zenginliği ne derseniz ben insanı olduğunu söyleyebilirim. Mobilyasıyla, köftesiyle ve daha nicesiyle pek çok zenginliği ortaya koyabilmiş bir şehirdir. Herkes örfüyle, âdetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle bu şehre gelmiş ve bu şehre değer katmıştır. Ondan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Amacımız bu zenginlikleri daha güçlü değerlere dönüştürmek" dedi.
Konuşmasının devamında festival hakkında bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Burada gastronomi çadırımız var. Meslek kurslarımızla ilgili kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin bize açmış olduğu çadırda tüm eserleri görmeniz mümkün. Kooperatiflerimiz ürettikleri ürünleri sergileyecekler. Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde de gösteri yapmaya devem edecekler. Konserlerimiz olacak. Kıymetli sanatçılarımızı şehrimizde ağırlayacağız. Bu çalışmalarda emek veren birçok çalışma arkadaşım var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin oluşmasında hemşeri derneklerimiz bize destek veriyor. Sponsorlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Şimdiden keyifli bir festival geçirmemizi diliyorum" diye konuştu.
İnegöl Belediyesi 35.Uluslaarası Kültür Sanat Festivali gala gecesine katılan Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karaahmed, burada selamlama konuşması yaptı. Nazik ziyaretleri için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür eden Karaahmed, "İlk önce karşılıklı saygı ve dostluk duyguları içinde bizi son derece memnun eden bu nazik davet için sayın Alper Taban’a teşekkür ederim. Burada bulunmaktan, Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ve özellikle Borino Belediyesi ve İnegöl Belediyesi arasındaki iş birliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz. Sizlere Bulgaristan’daki kardeşlerinizin selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Bu ziyaretimizin kültür eğitim ve ekonomi alanında iki belediye arasındaki derin ilişkileri geliştireceği ve dostluğumuzu pekiştireceği inancını bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. 35. Uluslar Arası Kültür Sanat Festivali münasebetiyle tebriklerimi sunuyorum" dedi.
İnegöl’ün bütün zenginliklerinin araya geldiği Kültür Sanat Festivali’nin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Eren Arslan ise şunları söyledi;
"Bu güzel günde kültürün, sanatın ve coşkunun doyasıya yaşanacağı bu güzel etkinlikte bulunmaktan memnuniyetimi ifade ediyorum. İnegöl içinde barındırdığı kültürel zenginliği ile aslında çok büyük bir potansiyeli de üzerinde taşımakta. Bu anlamda bizim dünyaya sunduğumuz büyük değerlerimiz var. Türkiye’nin en büyük en güçlü mobilya üreticisi, ekonomisi bir şehiriz. Bunun yanında turistlik değerlerimiz var. Bunun yanında gastronomi alanında inanılmaz bir zenginliğimiz var. Bütün bu zenginlikleri bir araya getiren bunları bu podyuma sunan kültür sanat festivalinin hayırlı olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bunu dilerken bu güzel etkinlikte gayret ve çaba sarf eden başta kıymetli Belediye Başkanımız Alper Taban ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan bütün konuk ülkelere, ilçemize, ülkemize bir kez daha hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum."
Konuşmalar sonrası sahneye çıkan başta İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu olmak üzere; Özbekistan, K.K.T.C, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika, Kazakistan ve Endonezya ülkelerinin ekipleri sahneye çıkarak halk dansları gösterilerini sergiledi.
Öte yandan gala gecesine akın eden İnegöllü vatandaşlar uzun bir aradan sonra bu etkinlerin yeniden başladığına sevindiklerini söyleyerek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otopark kavgasında komşusunu öldürdü, 1 ay sonra serbest kaldı
YEREL HABERLER Otopark kavgasında komşusunu öldürdü, 1 ay sonra ...
Bursa Mevlevihanesi'nde sona doğru
YEREL HABERLER Bursa Mevlevihanesi'nde sona doğru
Yüksek Hızlı Tren Cumhuriyet tarihi boyunda Bursa'ya tek kalemde yapılan en büyük yatırım Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin 2024 Aralık ayından itibaren Bursalıların Geçit İstasyonu'ndan İstanbul ve Ankara'ya gideceği müjdesini verdi Esgin: "Kara tren türküsünün Bursa hızlı tren projesi ile bir ilgisi yok" 106 kilometrelik Bilecik - Bursa hattı 206 kilometreye çıkarılıp Bandırma'ya ulaşacak Yolcu taşımacılığı yapılan hat üzerinden Bandırma limanına yük taşımacılığı yapılacak, aynı zamanda Gemlik limanı ve Togg fabrikası için de ayrı bir proje çalışılıyor 66 kilometrelik kent içi raylı sistem Geçit istasyonunda hızlı tren ile entegre olacak Hızlı trenin alt yapısı hem yolcu, hem yük, hemde banliyö olarak kullanıma uygun olacak Bilecikten sonra Yenişehir, Havalimanı, Gürsu, Geçit, TEKNOSAB, Karacabey ve Bandırma istasyonları olacak Bursa'dan Ankara'ya 2'.15'', Konya'ya 2'.50'', Sivas'a 4'.20'' de gidilecek
YEREL HABERLER Yüksek Hızlı Tren Cumhuriyet tarihi boyunda Bursa'ya ...
Sıcak yaz aylarında beslenme tiyoları
YEREL HABERLER Sıcak yaz aylarında beslenme tiyoları
Bursa'nın yerel mağazası yine BAV'ı tercih etti
YEREL HABERLER Bursa'nın yerel mağazası yine BAV'ı tercih etti
Bursa'da sincap piknik yapan ailenin misafiri oldu
YEREL HABERLER Bursa'da sincap piknik yapan ailenin misafiri oldu
Bursa'da seyir halindeki motosiklette sandalye taşıdı
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeki motosiklette sandalye taşıdı
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı; ikizler ile sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletler kafa kafaya çarpıştı; ikizler ile ...
Başkan Aydın: "Hızlı Tren Yenişehir’e değer katacak"
YEREL HABERLER Başkan Aydın: "Hızlı Tren Yenişehir’e değer katacak"
Başkan Mustafa Işık : "Milletimizin iradesinin üzerinde güç yoktur”
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Işık : "Milletimizin iradesinin ...
Bursaspor’un yeni sezon formaları 18 Temmuz’da Bursastore’da olacak
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni sezon formaları 18 Temmuz’da ...
15 Temmuz kahramanları Yıldırım’da anıldı Başkan Oktay Yılmaz: “Vatanımızı ve demokrasimizi korumak için 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum ve aynı gece gazilik payesini kazanan kahraman kardeşlerimize rabbimden sağlık ve afiyet temennisinde bulunuyorum”
YEREL HABERLER 15 Temmuz kahramanları Yıldırım’da anıldı Başkan ...
İnegölspor tesislerinde geri sayım
YEREL HABERLER İnegölspor tesislerinde geri sayım
Bursalı sporculardan Polonya’da büyük başarı Fedai Din sporcuları Terminal’de karşıladı
YEREL HABERLER Bursalı sporculardan Polonya’da büyük başarı Fedai ...
İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde
YEREL HABERLER İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde
Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı
YEREL HABERLER Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı
15 Temmuz ihaneti unutulmayacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz ihaneti unutulmayacak
Bursa’da gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camını patlatarak çaldı
YEREL HABERLER Bursa’da gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camını ...
Canını hiçe sayan çocuk, otomobilin camından sarktı
YEREL HABERLER Canını hiçe sayan çocuk, otomobilin camından sarktı
Bursa’da ‘yol verme’ tartışması
YEREL HABERLER Bursa’da ‘yol verme’ tartışması
Barakada çıkan yangın binaya sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
YEREL HABERLER Barakada çıkan yangın binaya sıçradı, mahalleli ...
Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
YEREL HABERLER Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.