Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldüren zanlı tahliye edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'otopark yeri' yüzünden tartıştığı komşusunun ölümüne, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şahıs, 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Olay, 7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman (32) ve Nezir Cört (24) kardeşler, daha önce otopark yeri yüzünden tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Ö. ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamazken, kardeşi tedaviye alındı. Polis ekipleri, Hüseyin Ö. ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Ö. ise ifadesinde, eczaneye gittikleri sırada iki kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu söyleyen Hüseyin Ö., "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil yaralamak ve korkutmaktı" dedi.

İfadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Ö. tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme, tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Hüseyin Ö.'nün tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Ö.'nün ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

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