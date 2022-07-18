Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı Bursa için fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bugün 10.00'dan başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına ve Kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

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